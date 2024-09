Kettingprobleem deert Remco Evenepoel niet: op grandioze wijze naar WK-goud!

Op het WK tijdrijden gingen we in Zürich op zoek naar een opvolger voor Remco Evenepoel. Bij de vrouwen had Grace Brown al het voorbeeld aan Evenepoel gegeven door als Olympisch kampioene in een gouden fiets naar het WK-goud te snellen.

Bij de mannen waren er heel veel deelnemers, waardoor we in het eerste uur vooral naar exoten keken. De eerste richttijd werd neergezet door de Canadees Pier-André Côté, maar al snel zouden er anderen sneller zijn. Duel met Ganna voor WK-goud Eerst mocht de Portugees Oliveira op de hotseat plaatsnemen, daarna was het aan Kasper Asgreen om de snelste tijd neer te zetten. De echte kleppers moesten dan natuurlijk allemaal nog gaan komen. Vlak voor de start van Remco Evenepoel was er even grote paniek bij de Belgische delegatie, maar uiteindelijk kon hij wél gewoon van start gaan. Om zich vervolgens meteen helemaal op te pompen. Er staat geen maat op Evenepoel Het leverde aan het eerste tussenpunt ook de snelste tijd op, voor Ganna, Tarling en Küng. Al snel was duidelijk dat het een duel tussen Ganna en Evenepoel zou gaan worden om de wereldtitel. Van zes ging het naar negen en dan naar 19 seconden in het voordeel van Evenepoel. Aan de streep hield hij het uiteindelijk vol met zes seconden voorsprong op de Italiaan. Jay Vine was misschien wel 'the best of the rest', maar hij kwam in de verraderlijke afdaling ten val en verloor daar kostbare tijd. Het brons was zo voor Affini.