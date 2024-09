Olympisch kampioene flikt het opnieuw, Kopecky schiet tekort én toch hebben we een verrassende medaille

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na de Europese titel tijdrijden voor Lotte Kopecky werd reikhalzend uitgekeken naar het wereldkampioenschap tijdrijden. Maar dat zou uiteindelijk een ontgoocheling worden voor de Belgische.

Over net geen dertig kilometer ging het van Gossau naar Zürich, waar de prijzen zullen worden uitgedeeld aan de Secheläutenplatz. De elitevrouwen kwamen daar samen met de beloften in actie en dus moesten we naar twee wedstrijden kijken.

Drie kanonnen op het podium

Het was vooral kijken wat Lotte Kopecky zou gaan doen, maar al bij het eerste tussenpunt was duidelijk dat ze niet zou meespelen om de eerste plaatsen. Toch reed ze alles bij elkaar wel een prima race en deelde ze goed in.

Daarmee ging ze ook nog op en over Ellen van Dijk onder meer, die misschien iets te snel van start was gegaan. Demi Vollering leek op weg naar de wereldtitel, maar een zeer sterke Grace Brown wist in het laatste stuk er nog op en over te gaan.

Brons voor Julie De Wilde

Voor de Olympische kampioene komt er zo dus een wereldtitel bij. Vollering en Dygert maakten het podium rond, voor Lotte Kopecky werd het uiteindelijk een vijfde plaats.

De vierde stek was voor Antonia Niedermaier. De jonge Duitse mag zich wel sussen met de wereldtitel voor de beloften. Jasmin Liechti pakte daarin zilver, het brons was voor onze landgenote Julie De Wilde die in totaal 23e werd.