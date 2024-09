Stijn Steels is resoluut over defecte powermeter van Remco Evenepoel

Het was geen ideale WK-tijdrit voor Remco Evenepoel. Toch was het voldoende om voor de tweede keer op rij goud te pakken.

Remco Evenepoels tijdrit verliep niet volgens het meest ideale scenario. Goed een minuut voor de start viel zijn ketting nog af en tijdens de koers werkte zijn powermeter niet zoals het moest.

Onze landgenoot kreeg dan ook niet door welke waarden hij aan het trappen was. “Dat maakte het erg moeilijk voor Evenepoel", zegt Stijn Steels aan Sporza. “Want in een WK-tijdrit gaat het over details.”

Het verschil met Filippo Ganna was amper zes seconden. De Italiaan liet al vallen dat hij in het afdalen veel tijd verloor, precies de plek waar Evenepoel all the way ging.

Steels vindt het echter belangrijk dat je als renner zelf moet voelen hoe het loopt, zonder powermeter. “Daarom is het o zo belangrijk voor jonge renners om meer te gaan trainen zonder vermogensmeter.”

Achteraf kunnen ze dan wel kijken wat je vermogen was. “Want er zijn heel veel renners die volledig zouden blokkeren als het vermogen niet zien. Dat terwijl het gewoon weergeeft wat je voelt in je lichaam.”