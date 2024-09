Tadej Pogacar ziet topkoers als blijvend probleem: "Het wordt mijn dood"

Tadej Pogacar is ontzettend dominant in 2024, maar in één topkoers kon hij zijn wil niet opleggen. En de Sloveen denkt dat hij de komende jaren nog zijn tanden zal stukbijten daarop.

In Milaan-Sanremo sprintte Tadej Pogacar naar de derde plaats, Michael Matthews en Jasper Philipsen waren sneller. De Sloveen deed zo een plekje beter dan in 2023, toen hij vierde werd. In 2022 werd Pogacar vijfde.

Dit jaar probeerde UAE Team Emirates al op meer dan 60 kilometer van de streep de koers hard te maken, maar kwam op de Poggio dan renners tekort. Pogacar had zo enkel Wellens over om tempo te maken.

Pogacar versnelde nog net voor de top, maar Mathieu van der Poel kwam nog net aansluiten. Zo kwamen nog heel wat renners terug in de afdaling, met onder meer een topsprinter zoals Jasper Philipsen.

Milaan-Sanremo blijft doel voor Pogacar

Pogacar beseft dat winnen de komende jaren moeilijk zal blijven. "Sanremo is de koers die het graf zal insturen. Dat gevoel heb ik toch", zegt hij bij The Peter Attia Drive Podcast. "Ga je sterven als je die koers probeert te winnen? Ja, waarschijnlijk wel", lachte de Sloveen.

"Ik kom elke keer zo dicht, maar ben ook nog zo veraf. Het is echt ongelofelijk." Zijn de vijf monumenten een doel? "Eerst wil ik het WK winnen, dan Milaan-Sanremo. Daarna zien we wel of Parijs-Roubaix mogelijk is."