Blad, steen, schaar? Primoz Roglic doet gekke uitspraken over finale WK

Slovenië komt met heel veel ambities aan de start van het WK. Met minder dan goud lijken ze niet tevreden te zijn.

Het was een geanimeerde persconferentie van het Sloveense wielerteam, als voorbeschouwing op het WK op de weg van zondag in Zwitserland.

Primoz Roglic gaf alvast mee dat hij zich goed voelt. En dat liet hij duidelijk ook merken met enkele gekke uitspraken.

“Hoe dat zondag na 275 kilometer is, is een ander verhaal. Dat maakt het een uitdaging”, vertelt Roglic aan Indeleiderstrui. “Die uitdaging om er samen het beste van te maken. Op papier zijn we sterk, maar ik ben liever sterk op het asfalt. Dat telt voor mij.”

Al is er natuurlijk ook een scenario mogelijk waarbij Tadej Pogacar en Primoz Roglic samen met zijn tweetjes naar de streep rijden en moeten uitmaken wie wereldkampioen wordt.

“Er zal iemand tweede worden en iemand eerste, maar hoe? Wellicht doen we een spelletje”, lachte Roglic zijn tanden bloot.

Bondscoach Uros Murn was alvast duidelijk. “Voor ons is het belangrijk dat er iemand eerste wordt. Wie? Dat maakt ons niet uit, we willen gewoon die regenboogtrui.”