Pidcock pakt uit met verbazingwekkende uitspraak, gelet op het feit dat Pogacar en Evenepoel de tegenstanders zijn

Het is bekend dat Tom Pidcock een aparte kerel is. Als je een verbazingwekkende uitspraak zoekt in de aanloop naar het WK, kan je bij hem terecht.

Tom Pidcock is voor het WK op de weg de kopman van Team Britain, maar moest na een recente valpartij nog herstellen van een hersenschudding. "Ik heb niet echt de tijd gehad om te herstellen die ik nodig had. Maar frisheid is vrij belangrijk op het einde van het jaar. Je moet geen 100% zijn om het WK te winnen. Het is een loterij", zegt hij aan Cyclingnews.

Dat zijn toch uitspraken waar we de wenkbrauwen bij fronsen. Het deel over frisheid als cruciaal aspect volgen we nog. Dat je geen 100% moet zijn om te winnen en het WK een loterij is, is wel een erg verregaande stelling. Zeker als je weet dat er zich met Tadej Pogacar en Remco Evenepoel tegenstanders van formaat aankondigen.

Pidcock duidelijk over uitspraken Pogacar

Het is vanuit het oogpunt van Pidcock vooral een erg optimistische manier om het WK te benaderen. Dat mag uiteraard. "Ik denk dat je een paar sterke teams hebt: Great Britain, VS, Spanje. En dan heb je Remco en Tadej natuurlijk. Tadej heeft uitgesproken dat het WK een groot doel is. Als hij dat doet, weet je dat hij het meent."

Pidcock ziet zo ook wel een extra uitdaging ontstaan voor Pogacar. "Alle ogen zullen op hem gericht zijn. Als je zoiets uitspreekt, moet je echt goed zijn om te kunnen zegevieren." Los van het WK is het de ambitie van Pidcock om op dezelfde hoogte te kunnen staan als Pogacar en Evenepoel. Dan moet de Brit in het wegwielrennen nog wat progressie maken.

Pidcock wil vooruitgang boeken op de weg

"Ik vergelijk mezelf met die mannen. Ik wil met hen de strijd aangaan. Hun niveau is wat ik wil bereiken, maar ik ben zo ver nog niet. Het zal in 2025 een meer normaal jaar zijn dat we beter kunnen plannen. Ik wil echt een stap vooruit zetten op de weg. Mountainbikewedstrijden rijden is geweldig, maar alleen als we het kunnen inpassen met wat ik wil doen op de weg."