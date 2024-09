Kopecky valt letterlijk op WK-podium, maar vormt gouden tandem met ijzersterke Ghekiere: "Julie is een kieken"

Naast het WK-podium vallen, daar doet Lotte Kopecky niet aan mee. Op het podium vallen, dat kan dan weer wel. Met de nodige medewerking van Julie De Wilde. Met Justine Ghekiere heeft ook nog wel een andere Belgische haar aandeel in de tweede wereldtitel van Kopecky.

Ghekiere bewees na haar Tourritzege opnieuw dat ze aansluit bij het absolute topniveau in het vrouwenwielrennen. "Ik heb gewoon 100% in dienst van Lotte gereden", reageerde Ghekiere bij VTM Nieuws na haar zevende plek op het WK. "Als Oranje eraan begon, moest ik erop zitten. Wel was ik even in paniek toen ik Lotte in volle finale niet meer zag."

Kopecky had op dat moment inderdaad moeten lossen, terwijl Ghekiere in de kopgroep zat. Een onverwachte situatie. "'Dit kan toch niet? Waar is Lotte? 'Het kan toch niet zijn dat ik hier alleen zit', dacht ik bij mezelf. Gelukkig was Lotte daar even later weer, maar toen kwam ze naast mij rijden en zei ze dat ik het moest doen omdat zij al te veel gegeven had."

Ghekiere vraagt en Kopecky draait

Dat was een tikkeltje te veel gevraagd. "Ik zei tegen Lotte dat ze op haar spurt moest rekenen. Ik kon zelf echt niet meer." Dat was geen erg, want Ghekiere had al zoveel gegeven en Kopecky deed exact wat haar teamgenote vroeg. Kopecky is op haar 28ste een sluwe vos geworden die perfect weet wat ze moet doen met de finish in zicht.

Het meest hachelijke moment kwam er nog tijdens de podiumceremonie. Julie De Wilde wilde Kopecky opheffen, maar dat liep schromelijk mis: ze vielen beiden op het podium. "Neen, het deed geen pijn", verzekerde Kopecky. "Ach, Julie is nu eenmaal iemand die heel enthousiast is. Ik denk dat het wat glad was op dat podium en dan met die klikpedalen..."

Kopecky lacht met mogelijk viraal moment

De wereldkampioene maalde er niet om. "Eigenlijk kan ik al niet wachten om de beelden terug te zien. Dat gaat een mooi viraal filmpje worden." Ook bij Sporza reageerde ze nog eens kort op het voorval. "Er is gelukkig geen schade. We zullen er eens goed mee lachen. Julie is gewoon een kieken", moest de WK-winnares lachen.