Waarom Patrick Evenepoel trots is op Remco's WK ondanks zijn vijfde plaats

Geen double-double voor Remco Evenepoel op het WK, hij werd vijfde op het WK. Zijn vader Patrick Evenepoel was echter tevreden over de prestatie van zijn zoon.

Na dubbel olympisch goud in Parijs en de wereldtitel tijdrijden kon Remco Evenepoel een unieke double-double pakken. Maar tegen Tadej Pogacar was echter geen kruid opgewassen in de WK-wegrit.

Vader Patrick Evenepoel was ook stevig onder de indruk van de aanval van 100 kilometer van de Sloveen. "Ik denk niet dat er iets aan te doen was. Toen ik hem zag vertrekken, dacht ik al dat hij het zou doen en dat je mee moest zijn", zegt hij bij HLN.

Evenepoel had dan ook geen moeite om toe te geven dat de beste gewoon gewonnen heeft. Omdat Pogacar de koers al open heeft gegooid op 100 kilometer van de streep. En een solo van meer dan 50 kilometer.

Patrick Evenepoel tevreden over koers van Remco

Over de koers van zijn zoon was vader Evenepoel ondanks zijn vijfde plaats van Remco bijzonder tevreden. "Voor mij is het vooral belanrijk dat Remco zijn wedstrijd gereden heeft", stelt hij.

"Chapeau aan Tadej, Mathieu, Remco en vele anderen om er nog zo te staan na een slopend seizoen", besloot vader Evenepoel nog. Pogacar en Evenepoel komen elkaar nog enkele keren tegen in Italië dit seizoen.