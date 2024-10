Moerenhout ziet nog maar eens de klasse van Mathieu van der Poel, maar zegt ook wat Nederland fout heeft gedaan

Mathieu van der Poel heeft opnieuw zijn klasse laten zien. Daar is iedereen het over eens na het WK, maar een nieuwe wereldtitel heeft het niet opgeleverd.

Dat heeft natuurlijk te maken met wat een andere renner allemaal voor elkaar krijgt. Iedereen moest op het WK het hoofd buigen voor Tadej Pogacar. "Hij is niet van deze wereld. Outstanding. Hij was de beste van de dag en van het jaar. Je kunt niet met alle scenario's rekening houden. Iedereen weet wel dat het alarm is als Pogacar gaat", zegt Koos Moerenhout bij NOS.

Op een aanval van 100 kilometer van de meet, is het volgens de Nederlandse bondscoach wel moeilijk voorbereiden. "Het was zeer optimistisch en je hoopt dan nog dat hij zichzelf wat overschat. In de laatste halve ronde neemt het geloof toch nog toe dat je voor de wereldtitel rijdt. Als je ziet hoe hij die laatste korte hellinkjes neemt, dan weet je dat je voor zilver rijdt."

Nederland niet scherp genoeg

Moerenhout spreekt wel zijn onvrede uit over het feit dat Oranje op een bepaald moment niemand voorin had: een fout. "Dat is duidelijk. Die groep van tien renners hadden we nooit mogen laten gaan. Dat was gewoon een fout van de ploeg. Het is geen moment dat je niet meekunt, daar misten we gewoon de scherpte. Had dat iets veranderd aan het eindresultaat? Waarschijnlijk niet. Dat is wat je als ploeg beter had kunnen doen."

Over de kopman dan weer niets dan lof. Mathieu van der Poel zette de twijfelaars op hun plaats met een hele mooie derde plaats in Zürich. "Van der Poel was zeker heel erg goed en Bauke Mollema was ook dik in orde. Indrukwekkende wedstrijd van Pogacar en het hoogst haalbare resultaat met Mathieu. Op dit parcours is dat klasse."

Van der Poel is regenboogtrui kwijt

Het is een mooie troost, want het feit is wel dat Mathieu van der Poel zijn regenboogtrui kwijt is aan Tadej Pogacar.