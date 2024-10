Nieuwe ploeg en factor in het veldrijden: ex-pupil van Sven Nys nu ploegmaat van Soete, Groenendaal is ploegleider

Komend seizoen zal er in het veldrijden een nieuwe ploeg een aardig woordje meespreken in de debatten. Ridley Racing Team zal meteen ook een factor worden om rekening mee te houden, vooral door de aanwezigheid van Joris Nieuwenhuis.

Op de website van de UCI staat Ridley Racing Team nu ook bij de geregistreerde teams. Een nieuwe Belgische ploeg in het veldritlandschap is zo een feit. De naam Ridley is natuurlijk geen onbekende in het veldrijden. Ridley heeft al jarenlang zijn strepen verdiend als fietsleverancier, maar zal nu ook als titelsponsor aan een ploeg verbonden zijn.

We weten ook welke renners of rensters Ridley voorlopig heeft kunnen vastleggen. Dat zijn voorlopig drie mannen en één vrouw. Joris Nieuwenhuis (ex-Baloise Lions, het team van Sven Nys, red.) zal voor Ridley gaan crossen, hij is zo de eerste grote vis die het team aan de haak slaat. Dat is geen overdreven stelling na zijn vijf overwinningen in het seizoen 2023-2024. Daar zat een Wereldbekercross en het NK bij.

Daan Soete en Orts ploegmaats van Nieuwenhuis

Daan Soete en Lloret Orts zijn andere namen die al verschillende jaren meedraaien in het crosswereldje en dat nu zullen doen in dienst van Ridley. Lore Sas is tot op heden de enige veldrijdster van het team. Al deze namen zullen deze winter in principe in de crossen te zien zijn in een wit-groen shirt, met in het zwart Ridley Racing Team op gedrukt en tevens vermelding van de andere sponsors.

Nieuwenhuis en Orts zullen als kampioen van hun land uiteraard wel een speciale trui kunnen dragen, net als andere nationale kampioenen. Het management bestaat voorlopig uit twee namen. Bob De Cnodder neemt de functie van teammanager waar en Richard Groenendaal gaat als ploegleider aan actieve rol spelen binnen het team.

Ridley zal vooral scoren in mannencrossen

Het is nu uitkijken naar hoe Ridley Racing zich nog zal versterken, maar het team zal zeker bij de mannen sowieso wel van zich doen spreken.