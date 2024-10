Patrick Lefevere licht een tipje van de sluier over de mogelijke komst van Vanthourenhout naar Soudal Quick-Step

Sven Vanthourenhout wordt sterk in verband gebracht met Soudal Quick-Step. Dan is het dus Patrick Lefevere die de bal in zijn kamp heeft liggen.

Nu zijn ambt als Belgisch bondscoach tot het verleden behoort, is het de vraag waar de toekomst ligt van Sven Vanthourenhout. Het Nieuwsblad heeft een schets gemaakt van wie zijn opvolger bij Belgian Cycling zou kunnen zijn én wat Vanthourenhout nu zelf zou kunnen doen. Ook Patrick Lefevere komt bij de Vlaamse krant aan het woord. De belangstelling in Vanthourenhout is immers groot na zijn uiterst succesvolle passage bij Belgian Cycling, maar een overstap naar Soudal Quick-Step ligt het meeste voor de hand. Vanthourenhout zweert dat hij nog geen beslissing genomen heeft. Patrick Lefevere beweert alvast dat hij nog niet met Vanthourenhout gesproken heeft. Nog geen gesprek tussen Lefevere en Vanthourenhout Dat hoeft op zich nog niet noodzakelijk iets te betekenen. Het wil niet zeggen dat een overstap van Vanthourenhout naar Soudal Quick-Step er niet kan komen, voegt Lefevere eraan toe. Het is interessant om die kant het verhaal eens te laten toelichten. Vanthourenhout heeft zich zelf anderhalve week geleden al uitgelaten over de interesse. De man die op dat moment nog als bondscoach aan de slag was, liet toen ook verstaan nog geen officieel gesprek te hebben gehad met Lefevere. Dat klopt dus alvast. Vanthourenhout liet wel uitschijnen dat Lefevere dat misschien wel graag anders zag en stak dus niet onder stoelen of banken dat hij op de belangstelling van Soudal Quick-Step kan rekenen. Vanthourenhout maakt nu tijd voor gezin Het is nu uitkijken naar het moment waarop Vanthourenhout de knoop doorhakt en welke kant het dan opgaat. Hij zal nu eerst enige tijd vrijmaken voor zijn gezin.





