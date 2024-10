Topper uit ploeg van Sven Nys lacht nadat hij goed wegkomt na duikeling in de ravijn: "Had veel erger kunnen zijn"

De ploeg van Sven Nys haalt opgelucht adem. Een topper van Baloise Trek Lions is in een ravijn geduikeld, maar kan het gelukkig allemaal perfect navertellen.

Pim Ronhaar kan zelfs al opnieuw met het voorval lachen. Dat blijkt toch uit de emoji aan het einde van zijn bericht op Strava. De Nederlander deelde de gegevens van een fietstocht van 90,1 kilometer. Die is lang niet vlekkeloos verlopen. "Ik ben in een ravijn gevallen", deelt Ronhaar het spraakmakende nieuws met de hele wereld.

"Gelukkig houd ik er slechts enkele schaafwonden aan over. Het had veel erger kunnen zijn", voegt Ronhaar er nog aan toe. De 23-jarige veldrijder is één van de kopmannen van Baloise Trek Lions, de veldritploeg van Sven Nys. Ronhaar is het voorbije seizoen helemaal doorgebroken bij de elite, met zeges in de Wereldbekercrossen van Dendermonde en Dublin als hoogtepunten.

Pim Ronhaar ontsnapt aan erger

Het is ongetwijfeld zijn ambitie om die lijn door te trekken. Wat je dan zeker niet wil meemaken, is dat een valpartij in de aanloop naar een nieuw seizoen je kansen hypothekeert. Vandaag dat hij ook aanhaalt dat het veel erger had kunnen zijn. Als dat het geval had geweest, behoorden ook verstrekkende sportieve gevolgen tot de mogelijkheden.

Gelukkig hoeft hij zich daar nu geen zorgen over te maken. Op de foto die hij ook op Strava heeft geplaatst is wel duidelijk te zien dat zijn valpartij voor snijwonden op beide armen en aan zijn rechterbeen heeft gezorgd. Het zal dus wel nodig zijn om hiervan te herstellen en deze wonden volledig te laten genezen. Dat zal nodig zijn om volledig klaar te zijn voor het crossseizoen.

Even schrikken voor ploeg Sven Nys

Dat komt wel in orde, maar bij zijn ploeg Baloise Trek Lions zullen ze desondanks even ernstig geschrokken zijn.