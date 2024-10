Jasper Stuyven heeft opvallend nieuwtje over Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dit weekend wordt het WK gravel gereden. Er zijn heel wat titelkandidaten, maar de topfavoriet is toch Mathieu van der Poel.

Jasper Stuyven wil zich op het WK gravel in eigen land laten zien, maar dan moet hij wel weten af te rekenen met Mathieu van der Poel.

“Het zou mooi zijn om mijn Europese trui in te ruilen voor een regenboogshirt. Maar dat wordt dus niet evident”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Al kon hij zijn Europese trui niet vaak laten zien. In tegendeel zelfs, hij koerste er geen enkele keer mee in competitie.

“Tijdens het seizoen gravel ik niet zo gek veel. Bedoeling was om eind juni, begin juli mijn fiets al eens van stal te halen, maar door de programmaswitch (Stuyven reed de Tour, red.) kwam het er niet van.”

Voor Stuyven is gravelen iets totaal anders dan koersen op de weg, vooral omdat je helemaal alleen in de wedstrijd toch. Of zo zou het toch moeten zijn.

“Je hebt ook geen ploegmaats. Al heb ik al horen waaien dat bepaalde jongens in dienst gaan rijden van Mathieu”, komt de renner van Lidl-Trek met een opvallend nieuwtje.