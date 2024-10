Axel Merckx is niet mals voor Remco Evenepoel na het WK in Zwitserland

Remco Evenepoel verliet het WK met goud in het tijdrijden en een vijfde plaats op de weg. Meer dan voldoende zou je denken, maar Axel Merckx is streng.

Tadej Pogacar voerde een ongelofelijk nummer op tijdens de wegrit op het wereldkampioenschap in het Zwitserse Zürich.

“Ik ben benieuwd om Pogacar de komende weken in actie te zien in zijn regenboogtrui, als hij de Italiaanse klassiekers rijdt”, vertelt Axel Merckx aan La Dernière Heure.

Hij kijkt ook enorm uit naar het duel met Remco Evenepoel, morgen al in de Giro d'Emilia. “Dat hebben we nog niet echt gehad, van man tot man.”

Al is Merckx streng voor onze landgenoot. “Ik denk dat hij de komende weken een tandje bij zal moeten steken. Hij heeft tenslotte de laatste tijd niet veel gekoerst.”

Merckx kijkt ook uit wie de opvolger van Sven Vanthourenhout zal worden, al is dat eigenlijk geen zo’n moeilijke opdracht als je met mannen als Evenepoel moet werken.

“We moeten niet vergeten dat de situatie in België gunstig is met alle goede renners die we hebben, de meesten van hen nog erg jong. We zitten met een goede generatie. Het is net als in het voetbal, als je geen goede spelers hebt, wordt het ingewikkeld.”