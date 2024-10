Belgische renner denkt het zijne van Tadej Pogacar: "Louter voor de show"

Tadej Pogacar haalde stevig uit op het WK in Zürich met een aanval op 100 kilometer van de streep. Ook andere renners zijn onder de indruk van wat de Sloveen allemaal laat zien.

Met een aanval op 100 kilometer van de streep verbaasde Tadej Pogacar iedereen op het WK in Zürich. In de laatste 51 kilometer reed Pogacar ook nog solo naar de regenboogtrui, zijn eerste op de weg.

De hele wielerwereld was onder de indruk van wat Pogacar liet zien in Zürich. Ook Ben Hermans (38), die in zijn 16 jaar als prof al heel wat renners zag voorbij komen. "Het grootste talent dat ik in al mijn jaren als prof heb zien rondrijden", zegt Hermans over Pogacar.

Pogacar valt van ver aan en ziet niet af

En dat terwijl Hermans ook samen koerste met renners zoals Philippe Gilbert of Greg Van Avermaet, die allebei één topjaar kenden waarin ze alles wonnen waar ze aan de start stonden. Hermans ziet nog een groot verschil met Pogacar.

Zij sloegen telkens toe in de slotkilometers en zagen onderweg ook stevig af. Ze trokken grimassen van de pijn. Bij Pogacar is dat helemaal anders', stelt Hermans. Zo ook afgelopen zondag op het WK.

"Die begint er tegenwoordig honderd kilometer voor de aankomst al aan en blaast wat richting de camera. Louter voor de show, zo vermoed ik", stelt Hermans nog.