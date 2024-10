Belgische ploegleider Soudal Quick-Step reageert op mogelijk wrange nasmaak bij Remco Evenepoel

Remco Evenepoel trekt opnieuw het shirt van Soudal Quick-Step aan. Een wrange nasmaak dreigt aan het einde van een seizoen met talloze wonderbaarlijke prestaties.

Klaas Lodewyck is er zeker van dat mits een betere organisatie er op het WK meer had ingezeten dan die vijfde plaats. De ploegleider van Soudal Quick-Step wil nu met Evenepoel nog het beste maken van een Italiaans blok aan eendagskoersen. "Op de Coppa Bernocchi na bevat elke race een verschilmakende klim in de finale", blikt Lodewyck bij HLN vooruit naar koersen die Evenepoel wel moeten liggen.

Met wat meeval doet Evenepoel nog drie keer mee voor de prijzen, maar de kans is ook groot dat hij evenveel keer lik op stuk krijgt van Pogacar. Dreigt dan niet alsnog een wrange nasmaak aan het eind van een succesvol 2024? "Ja, maar die mogelijke ‘reality check’ geldt voor 99,9% van het peloton, toch", tilt Lodewyck daar niet zwaar aan.

Opnieuw strijden tegen Pogacar

"Oké, de factor-Pogacar is er nu eenmaal. Tuurlijk wordt het geen sinecure om hem te verslaan. Dat was dit seizoen bij uitbreiding altijd en overal het geval. Maar als je niet meer koerst met de drang en de ingesteldheid om te winnen, hou je ‘t maar beter voor bekeken." Lodewyck wil Evenepoel vooral met een positieve mindset zien strijden.

Bovendien kan een resultaat nog altijd op een positieve manier bekeken worden, wat het ook is. Zeker een kampioen als Evenepoel kan ook door een tegenvaller geprikkeld geraken. "Winnen doet altijd deugd. Anderzijds kan verlies de motivatie aanzwengelen om er komende winter nóg intenser en gedrevener tegenaan te gaan richting 2025. Dat mes snijdt langs twee kanten."

Lombardije ligt Evenepoel nauw aan het hart

Het is wel duidelijk dat de Ronde van Lombardije hét summum is in dit Italiaanse blok. "Het klassieke Monument dat hem zo na aan het hart ligt en hij vroeg of laat zeker eens op zijn palmares wil zetten. Vorig jaar miste hij in de aanloop naar Lombardije wat competitie. Waardoor hij er goed was maar niet top (9de, red.). Terwijl je dat echt nog wel moet zijn om te kunnen winnen."