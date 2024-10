Greg Van Avermaet spreekt zich uit over Mathieu van der Poel en kondigt alweer een nieuwe verregaande uitdaging aan

Een nieuwe uitdaging loert altijd wel om de hoek voor Greg Van Avermaet. Net als Mathieu van der Poel staat hij zondag aan de start van het WK gravel.

In een gesprek met Cyclingnews kan Van Avermaet moeilijk anders dan Van der Poel naar voren te schuiven als de te kloppen man. "Als je op één naam je geld moet zetten, is dat waarschijnlijk Mathieu van der Poel. Als je het niveau ziet dat hij vorige week haalde op een parcours dat hem wellicht niet helemaal ligt, dan mag je verwachten dat hij zondag de winnaar zal zijn."

Het WK op de weg is uiteraard het WK gravel niet. In principe zou Van der Poel offroad nog betere papieren moeten hebben. "Hij heeft de skills, hij heeft de benen en hij heeft de kennis van het materiaal. Ik vind het leuk dat hij meedoet, dat is goed voor het evenement. Ik vind het tof als zo'n mannen ook dit soort dingen willen doen."

Van Avermaet doet ook aan triatlon

Na zijn pensioen als wegrenner heeft Van Avermaet een nieuwe passie gevonden in het gravelracen. Ook in gravelwedstrijden wordt Van Avermaet nog wel eens geconfronteerd met hoge verwachtingen. Dat is heel anders in het triatlon. Ook dat is een discipline die op zijn radar is gekomen. Een vriend overtuigde hem om mee te doen aan een halve Ironman.

"Er was er eentje in België, dus waarom niet? Ik ben pas op mijn 18e begonnen met wielrennen. Ik heb een achtergrond als voetballer, maar deed als jonge gast ook aan zwemmen en lopen. Het vergt niet te veel energie om de switch te maken. In het triatlon appreciëren de mensen echt dat je de drie sporten kunt doen. Het was een goede ervaring om op een heel andere manier te leren trainen."

Van Avermaet naar WK 70.3 Ironman

Van Avermaet had voorafgaand aan zijn deelname aan de 70.3 Ironman Knokke-Heist al gehoopt zich te kunnen plaatsen voor het WK. Hij zal daar ook zeker aan deelnemen, zo kondigt de ex-profrenner aan. "Ik ben geplaatst voor het WK van volgend jaar. Dan zal ik er dus weer eentje doen."