José De Cauwer houdt zich niet in: "Ik heb een hekel aan dat soort mensen"

José De Cauwer werd onlangs 75 jaar oud. Toch zit de wielercommentator nog vol van ambities.

75 jaar worden, het is ook voor een bezige bij als José De Cauwer een stevige mijlpaal in het leven. De immer goedlachse wielercommentator laat in een gesprek met HUMO zien wat hem allemaal nauw aan het hart ligt.

“Ik heb vooral een probleem met mensen zonder ambitie, die nergens zin in hebben”, klinkt het bij De Cauwer. “Er bestaat toch niks mooiers dan iets op te bouwen, alleen of samen met anderen, en dan van het resultaat te genieten?”

De Cauwer werd geboren in het jaar 1949, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hij ziet heel goed hoe groot het verschil is met toen.

“Eten, drinken en werk waren nog schaars. Vandaag leven we in een totaal andere wereld, en dat is maar goed ook, maar we moeten ervoor opletten dat de slinger niet te ver doorslaat.”

De Cauwer kan dan ook niet tegen mensen die klagen. “Als ik iemand hoor klagen dat ie nergens zin in heeft, denk ik: wel, dan droppen we je in de jungle. Zoek je eten voortaan maar zélf.”