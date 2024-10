Ploegleider vertelt hoeveel verlof Evenepoel neemt na Lombardije

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het seizoen loopt stilaan op zijn einde voor Remco Evenepoel. Na de Ronde van Lombardije gaat de dubbele olympische kampioen met verlof.

Het WK was bijlange nog niet het eindstation van het seizoen van Remco Evenepoel. Hij koerst momenteel in Italië, met als grote ontknoping de Ronde van Lombardije.

Ploegleider Klaas Lodewyck ziet dat de honger nog altijd niet op is en ook al was 2024 bijzonder succesvol, toch kan er altijd nog een overwinning bij.

“In de vorm van zijn leven is hij uiteraard niet meer in deze fase van het seizoen”, vertelt de ploegleider aan De Morgen. “Maar de fut en de goesting blijven aanwezig. In die zin zijn er nog wel een paar dingen mogelijk.”

De Ronde van Lombardije is het laatste grote doel. Evenepoel koos speciaal niet meer voor trainingen, maar wel koersen om zich voor te bereiden.

Na Lombardije is het echter wel gedaan voor 2024. Dus ook geen Chrono des Nations. “Dat zou van het goede te veel zijn. Neen, de fiets gaat dan voor vier weken aan de kant. Het wordt genieten van welverdiende rust.”