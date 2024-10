Victor Campenaerts heeft straffe plannen na zijn wielercarrière

Victor Campenaerts werd in Gavere ontvangen voor zijn ritzege in de Tour. Daar deed hij zijn plannen voor de toekomst uit de doeken.

Victor Campenaerts is ontzettend trots op zijn ritzege in de Tour de France van afgelopen zomer. Ook in Gavere zijn ze trots op hem. Hij werd er in het gemeentehuis in de bloemetjes gezet.

De renner van Lotto Dstny klopte in Barcelonnette zijn medevluchters Mattéo Vercher en Michal Kwiatkowski en schreef zo een stukje geschiedenis.

“Het uurrecord behalen in 2019 was heel mooi, maar dat heb ik nooit zo bewust meegemaakt als die ritoverwinning in de Tour afgelopen zomer”, vertelt Campenaerts aan Het Nieuwsblad.

“Naar die rit heb ik zeer geprogrammeerd en doelbewust toegeleefd. Daar moest het gebeuren. Ik heb nooit een traan gelaten bij een overwinning, maar daar kwamen alle emoties samen.”

De Tour is volgens Campenaerts de voorbije jaren straffer en straffer geworden, waardoor het bijna niet meer mogelijk is om een ritzege te pakken. “Dit is iets waar ik over twintig jaar nog aan mijn kinderen aan tafel zal vertellen.”

Campenaerts deed ook uit de doeken wat hij na de koers wil doen. “Ik ben er nu bijna 33 en heb nog een profcontract voor drie jaar, maar ik denk er heel hard aan om daarna brandweerman te worden in Gavere”, klonk het verrassend.