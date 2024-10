Organisatie WK gravel reageert gevat op kritiek van Lotte Kopecky

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In het flashinterview na het WK gravel in Leuven had Lotte Kopecky een puntje van kritiek op de veiligheid van het parcours.

Lotte Kopecky werd zaterdag tweede na Marianne Vos op het WK gravel. In het flashinterview meldde onze landgenote een gevaarlijk punt in het parcours. “Er is de afgelopen dagen al heel veel te doen geweest omtrent veiligheid. Er is een stukje, wanneer je Halle terug binnenrijdt, dat niet echt verantwoord is. Ik hoop dat ze daaraan nog iets veranderen”, klonk het bij Kopecky. De organisatie had oren naar de vraag van Kopecky. Zeker na de dood van Muriel Furrer op het WK is veiligheid opnieuw een groot vraagstuk in de koers. Golazo reageerde bij monde van Christophe Impens. Aan Het Nieuwsblad liet hij weten dat het nodige gedaan werd voor de koers van vandaag bij de mannen. “De organisatie is op de hoogte van deze onveilige situatie, en zal ervoor zorgen dat deze locatie maximaal beveiligd wordt”, klonk het bij Impens aan de krant.