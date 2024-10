Wielerwereld opnieuw in rouw: Ex-renner overleden bij overval met geweld

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In Colombia is Marlon Perez overleden. Hij werd het slachtoffer van een gewelddadige overval.

Het is de Colombiaanse wielerbond die op zijn website het overlijden van Marlon Perez meldt. De ex-renner (48) werd het slachtoffer van een gewelddadige overval.

Perez werd drie keer in zijn carrière nationaal kampioen tijdrijden. Hij nam ook drie keer deel aan de Olympische Spelen en verschillende keren aan de Giro d’Italia.

Een 39ste plek in het algemeen klassement van de Ronde van Italië was zijn beste prestatie in zijn gehele loopbaan.

De overval vond donderdagavond plaats in de buurt van Medelin, in het nooordwesten van Colombia.

“We nemen afscheid van een groot kampioen, maar bovenal van een uitzonderlijk persoon, wiens glimlach, kameraadschap en vechtlust altijd een bron van inspiratie voor ons allen zal zijn”, schrijft de Colombiaanse bond.