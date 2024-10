Geeft Remco Evenepoel verstek? Soudal Quick-Step zegt waar het op staat

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel lijkt zich naar het einde van het seizoen te slepen. Toch wil hij dinsdag ook van start gaan in Tre Valli Varesine, ondanks de voorspelde helse weersomstandigheden.

Net als in de Giro dell'Emilia afgelopen zaterdag, brak Remco Evenepoel maandag geen potten in de Coppa Bernocchi. Hij raakte niet weg uit het peloton en werd anoniem 53ste. Maar Evenepoel blijft verder koersen.

Dinsdag staat hij normaal gezien gewoon aan de start van Tre Valli Varesine. Al is het maar de vraag of die koers effectief gereden zal worden. In 12u tijd wordt namelijk daar zo'n 150 tot 200 millimeter regen voorspeld.

Zet Evenepoel alles op Lombardije?

"Ze geven inderdaad enorm veel regen uit", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij HLN. "Weer waarin je bijna niet kan koersen." Is het dan niet verstandiger voor Evenepoel om gewoon alles op de Ronde van Lombardije van zaterdag te zetten.

"Mmm, we moeten het bekijken. En eerst eens praten met Remco. Vragen hoe hij zich effectief voelt en dat afstemmen op wat zich dinsdag dreigt aan te dienen. Is het écht slecht, dan kunnen we nog altijd onze voorzorgsmaatregelen nemen."

Zowel dinsdag als zaterdag staat ook wereldkampioen Tadej Pogacar aan de start. De Sloveen wil vooral zaterdag scoren, hij kan het vijfde monument van het jaar al voor de vierde keer op rij winnen.