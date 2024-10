Eli Iserbyt zegt wie deze winter de te kloppen man wordt in het veld

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het wegseizoen zit er zo goed als volledig op. Dan is het uitkijken naar het nieuwe veldritseizoen dat in alle hevigheid zal losbarsten.

2024 was een fantastisch wielerjaar voor alle liefhebbers, maar het zit er bijlange nog niet op. Ook het veldrijden moet nog aan bod komen.

Dan is het uiteraard uitkijken naar Eli Iserbyt die vorig jaar de overwinningen opstapelde en ook twee van de drie klassementen won.

Toch vindt de West-Vlaming niet dat hij deze winter de te kloppen man zal zijn. Hij schuift een van zijn collega’s naar voren als potentiële slokop voor zeges.

“Iedereen zal dit seizoen naar Thibau Nys kijken”, vertelt onze landgenoot aan WielerFlits. Al zijn er ook nog andere namen te noemen.

“Pim Ronhaar heeft ook goede dingen getoond, net als Niels Vandeputte. Die namen mogen we verwachten. Drie à vier renners zullen een grote stap gezet hebben, dat wordt interessant voor de iets oudere renners.”

Al is Iserbyt met zijn 26 lentes nog niet oud te noemen, al vindt hij van zichzelf dat je hem ooit niet bij de jeugdige renners kan rekenen.

“Aan de andere kant is het ook tof, want het is niet meer aan mij om de opkomende man te zijn. Ik zal eerder mijn plek moeten verdedigen en zoveel mogelijk crossen moeten winnen. Dat vind ik een toffe uitdaging.”