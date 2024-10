Pechjaar voor Visma Lease a Bike? Johan Bruyneel ziet het helemaal anders

Visma Lease a Bike kende een bijzonder moeilijk wielerjaar 2024. Al speelde daarin ook pech een behoorlijk aandeel.

Visma Lease a Bike was de voorbije twee jaar heer en meester in het wielerpeloton. Dit jaar werden ze de loef afgesneden door UAE Team Emirates.

Ook andere ploegen slaagden er in om een voet naast de Nederlandse wielerploeg te zetten en op hetzelfde niveau te geraken.

“Ter verdediging van Visma Lease a Bike moet ik zeggen dat ze dit seizoen veel pech gekend hebben”, vertelt Johan Bruyneel in de podcast The Move.

“Primoz Roglic is natuurlijk weggegaan, maar ook hun andere toprenners Wout van Aert en Jonas Vingegaard hebben zware valpartijen gekend dit jaar. Dan is het ook een beetje logisch dat je niet dé topploeg bent van 2024.”

Toch is dat niet het hele verhaal volgens onze landgenoot. “Zij waren de maatstaf in 2022 en 2023. We kunnen stellen dat ze zijn overvleugeld door UAE Emirates. En ook andere ploegen hebben hun niveau geëvenaard. Een van die ploegen is Lidl-Trek. Die ploeg is heel goed bezig.”