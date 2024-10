Thibau Nys spreekt straffe taal over Van Aert en Van der Poel in de cross

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys had na zijn laatste wegkoers de nodige probleem. De zoon van Sven Nys lag tien dagen met koorts in bed.

“Daardoor heb ik twee weken niets kunnen doen en dat hakt er serieus in. De achterstand die ik toen opgelopen heb, kom ik nu tekort”, vertelt Thibau Nys aan Sporza.

Hij heeft dan ook vraagtekens bij zijn huidige vormpeil. “Ik ga zeker niet aan het seizoen beginnen zoals ik dat vorig jaar gedaan heb. Dat is fysiek niet mogelijk, maar ik hoop zo snel mogelijk weer topfit te zijn.”

Nys hoopt tegen de Koppenberg weer in orde te zijn, maar is van plan om dit seizoen overal mee te doen voor de overwinning. Al zal dat niet gemakkelijk zijn als de grote tenoren ook crossen.

“Natuurlijk is het nog een ander verhaal als Wout van Aert en Mathieu van der Poel terugkeren. Maar ik denk wel dat ik deze zomer een stap heb kunnen zetten. Ik denk dat ik in de toekomst kan groeien naar het niveau waarop zij rondrijden in de cross.”

Een straffe uitspraak van Nys. Voor deze winter mikt hij op een specifiek doel. “Het EK zal te vroeg komen, maar het BK in Zolder is wel een doel waar ik mezelf op wil toeleggen.”