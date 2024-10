Jan Bakelants nog eens op zijn plaats gezet: "Ook niet over 100 jaar"

Gravelbiken wordt steeds populairder en volgens Jan Bakelants zou het zelfs de toekomst van het veldrijden in gevaar kunnen brengen. Sven Nys maakt nog eens duidelijk waarom dat niet het geval zal zijn.

"Mijn inschatting is dat we naar een toekomst zullen gaan waarin veldrijden almaar meer gemarginaliseerd wordt. In Vlaanderen, waar we leven voor de cross, zullen er nog wel veldritten zijn. Maar in de toekomst zal er steeds meer een omslag richting gravelbiken komen", zei Bakelants bij Sporza.

Die uitspraak schoot bij Sven Nys in het verkeerde keelgat en hij reageerde op zijn sociale media. De manager van Baloise Trek Lions, vanaf 1 januari Baloise Glowi Lions, gaf bij WielerFlits nog wat meer uitleg.

Nys over verschil tussen gravel en veldrijden

Hij vindt dat er nog altijd een groot verschil is tussen het veldrijden en het gravelbiken. Zo worden zo'n 90% van de wedstrijden in het veldrijden live op tv uitgezonden. Op een gesloten circuit is dat ook veel makkelijker. Sponsors komen dan ook meermaals per cross in beeld.

"Veldrijden is een kijksport en gravel is een doe-sport", haalt Nys nog een verschil aan. "Ik ben het ermee eens dat het een meerwaarde is voor wielrennen in het algemeen, maar gravel gaat ook over 100 jaar niet de plaats innemen van de cross."

Veldrijden, dat vanaf 2030 ook een olympische sport zou worden, is ook een pure wintersport, terwijl gravelbiken een pure zomersport is. Echt in elkaars vaarwater komen de twee dan ook niet.