Mark Cavendish heeft de knoop doorgehakt wat zijn toekomst als renner betreft

Sinds de slotrit van de Tour de France op 21 juli kwam Mark Cavendish niet meer in actie. Hij heeft zijn grote doel, een 35ste ritzege pakken in de Tour, dan ook bereikt. Maar de voorbije weken zaaide Cavendish opnieuw twijfel.

Toen Cavendish te gast was op de Tour of Britain begin september leek hij een afscheid toch niet helemaal uit te sluiten. "Ik ben nog niet klaar voor dit jaar. Ik weet niet wat er daarna gebeurt. Ik weet wel dat ik niet weer zal starten in de Tour de France", zei hij bij WielerFlits.

"Ik zorg nu voor mijn familie, ik chill en heb wat vrije tijd genomen, voordat ik weer ben gaan fietsen. Nu train ik weer. Ik heb tijd gehad om alles te verwerken. We zullen zien wat er gebeurt in de toekomst", zei de Brit nog.

De knoop lijkt nu toch doorgehakt, Cavendish hangt binnenkort zijn fiets aan de haak. Dat valt toch af te leiden uit de aankondiging van ASO voor het Tour de France Prudential Criterium in Singapore op 10 november

"De derde editie zal de geschiedenis ingaan als de laatste profkoers van Mark Cavendish", schrijft ASO. Onder meer Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Primoz Roglic, Chris Froome en Vincenzo Nibali staan ook aan de start.

The last dance for Cav’🕺



Alongside Tour legends as Froome, Roglic and Nibali, the third edition of the Tour de France Prudential Singapore Criterium will taste like a final challenge for Mark Cavendish. See you on November 10! 🙌



Une dernière danse pour Cav’ 🕺



Aux côtés de… pic.twitter.com/UWOGeFpaUW