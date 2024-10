Florian Vermeersch merkt wel heel absurde situatie in ons land op

Het wordt een spannende zondag voor Florian Vermeersch. Niet voor een of andere koers, wel voor de verkiezingen.

Sinds 2018 is Florian Vermeersch gemeenteraadslid voor Open VLD in Lochristi. Dat kwam er een beetje onverwacht, maar het is wel een passie.

Toch heeft hij geen grote ambities, zeker niet zolang hij koerst. “Ik zit minstens een derde van het jaar in het buitenland”, vertelt hij aan HUMO.

Door zijn zware blessure met zijn dijbeenbreuk in het voorjaar twijfelde hij zelfs even of hij zich voor deze gemeenteraadsverkiezingen opnieuw kandidaat zou stellen.

“Maar het zou spijtig zijn om mijn politieke ervaring zomaar overboord te gooien. Na mijn profcarrière hoop ik wel te kunnen doorgroeien naar een schepenambt, tenminste als ik genoeg stemmen haal.”

Vermeersch vindt vooral dat ons land te veel regeringen en beleidsniveaus heeft. “Hoeveel tijd is er tijdens de coronacrisis niet verkwist aan discussies over wie waarvoor bevoegd was?”

“Dit jaar was er een groot mestoverschot in West-Vlaanderen, terwijl de Waalse boeren een tekort hadden. Maar de Vlamingen mochten hun mestoverschotten niet in Wallonië verkopen, waardoor de Walen kunstmest moesten kopen in Frankrijk. Dat is toch absurd?”