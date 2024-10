Stijn Steels moet zijn mannetje staan in vrouwenwereld: "Groot verschil"

Stijn Steels werkt momenteel als ploegleider bij AG Insurance-Soudal Team. Met vrouwen werken, het is totaal iets anders.

Eind 2022 zette Steels een punt achter zijn carrière als profrenner. Dit jaar was hij aan de slag als ploegleider van de damesploeg van Patrick Lefevere.

Ervoor werkte hij als projectmanager bij Golazo, maar die 9-to-5-job was niet helemaal zijn ding, zeker na een leven als renner.

“Het was als ex-profrenner niet evident om die omschakeling te maken. Als ploegleider loopt dat nu opnieuw wat vlotter. Je werkt wel hard, maar je vult zelf je dagindeling in. Dat is iets wat iedereen moet leren”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Ook volgend jaar werkt hij met de vrouwen van AG Insurance-Soudal Team. En dat is duidelijk wel anders dan met mannelijke renners werken.

“Ja, toch wel. Dames zijn heel erg dankbaar, maar tegen hen moet je soms iets directer zijn, ook tijdens nabesprekingen van wedstrijden. Je mag niets laten sluimeren. Je moet er veel mee bezig zijn, maar als je dat doet, krijg je heel veel terug.”