Drama op EK Gravel: man overleden tijdens de race

Een 69-jarige Italiaanse deelnemer bij de Masters is overleden na een hartstilstand tijdens het EK Gravel in Italië. Dat nieuws werd ondertussen ook bevestigd door de organisatie.

De Italiaanse renner Silvano Janes nam deel bij de Masters en zou tijdens de wedstrijd een hartstilstand hebben gekregen waardoor hij ten val is gekomen. Dat meldt Sporza.

Meer duidelijkheid is er voorlopig nog niet, maar de komende uren en dagen zal er zeker nog een onderzoek worden gehouden.

We are deeply saddened to share that Silvano Janes (ITA, Master 65-69) suddenly passed away during the UEC Gravel European Championships in Asiago (Ita).

UEC and the organizing committee extend their heartfelt condolences to the family and loved ones during this difficult time.