Stats van Evenepoel, Van Aert en Van der Poel slaan wielerwereld met verstomming en spreken algemene indruk tegen

Niet elke indruk komt ook overeen met de realiteit. Van Evenepoel, Van Aert en Van der Poel wordt al eens gezegd dat ze weinig koersen.

Zeker over Van der Poel duikt die bewering geregeld op, omdat hij er een kunst van maakt om te pieken naar de grote afspraken. Ook Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn helemaal mee met het 'nieuwe wielrennen', wat neerkomt op het inlassen van hoogtestages en het rijden van minder wedstrijden in de aanloop naar een groot doel.

Tenminste, dat is de indruk. Die komt niet overeen met de realiteit over verschillende jaren heen. De drie renners zijn misschien al meer in de vernoemde richting geëvolueerd, maar hebben sinds 2019 wel al heel erg veel gekoerst. Cycling Bottle heeft de statistieken verzameld van de renners met de meeste wedstrijddagen sinds dat jaar.

Evenepoel heeft Lombardije nog gereden

Dat gebeurde in aanloop naar de Ronde van Lombardije, de afsluiter van het seizoen. Het valt op dat de namen van Evenepoel, Van Aert en Van der Poel voorkomen bij de zeven renners met de meeste wedstrijddagen in de laatste zes jaar. Met zijn deelname aan de Ronde van Lombardije heeft Evenepoel zijn aantal ondertussen nog verhoogd.

📆 Road Race Days since 2019

🇫🇷 Julian Alaphilippe 360

🇸🇮 Primoz Roglic 348

🇸🇮 Tadej Pogacar 325

🇧🇪 Remco Evenepoel 322

🇩🇰 Jonas Vingegaard 293

🇧🇪 Wout van Aert 273

🇳🇱 Mathieu van der Poel 232#cycling pic.twitter.com/G6RCA0ru7Z — CyclingBottle (@Cyclingbottle) October 10, 2024

Aangezien dit cijfers zijn die dateren van 2019, moet er ook rekening mee gehouden worden dat er voor Evenepoel veel tijd verloren ging door zijn crash in Lombardije in 2020. Ook Van Aert is helaas vertrouwd geraakt met ernstige valpartijen. Met dit in het achterhoofd hebben ze dus wel degelijk al erg vaak gekoerst in de afgelopen jaren.

Alaphilippe koerst het vaakst

De absolute koning van het vaak koersen is Julian Alaphilippe. De Franse puncher, die aan het eind van het jaar Soudal Quick-Step verlaat, heeft in de laatste zes jaar 360 koersen gereden.