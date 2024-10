Lotte Kopecky moet Sanne Cant teleurstellen: "Heel graag, maar..."

Lotte Kopecky is bijzonder veelzijdig en koerst bijna het hele jaar door. Enkele jaren geleden maakte ze ook een uitstapje naar het veldrijden en werd zelfs eens tweede op het BK.

Het wegseizoen zit er op voor Lotte Kopecky, maar deze week verdedigt ze in Denemarken haar wereldtitels op het WK baanwielrennen in de puntenkoers en de afvalling. Daarna is het even tijd voor vakantie.

Op 15 en 16 november rijdt Kopecky opnieuw de Ladies Cup op de Zesdaagse van Gent. Daarna zal Kopecky wel een tijdje niet op de fiets te zien zijn in competitie. Tenzij ze opnieuw het veld induikt zoals enkele jaren geleden.

Kopecky laat het veld links liggen

"Ik wil het heel graag nog eens doen, maar het past nu gewoon niet in de planning. Het valt op een moment dat ik moet rusten of opbouwen naar het weg- en pisteseizoen", zegt Kopecky bij Het Laatste Nieuws.

En volgens Kopecky zouden er meteen weer verwachtingen zijn, een 25ste plaats kan ze zich niet permitteren. "Voor ik nog eens een uitstapje naar de cross zou maken, heb ik op de weg nog enkele doelen die ik eerst wil afvinken."

Kopecky zal dus niet de nieuwe Belgische kampioene worden zoals Sanne Cant had opgeworpen. In 2021 werd Kopecky nog tweede op het BK veldrijden na Sanne Cant, in 2022 werd ze vijfde.