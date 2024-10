Tiesj Benoot zet critici stevig op hun plaats: "Het stelt echt niets voor"

Visma-Lease a Bike deed het dit jaar niet goed in de monumenten. Het blijft zelfs als enige ploeg in de WorldTour achter zonder een plek in de top tien in de vijf monumenten.

Olav Kooij werd veertiende in Milaan-Sanremo, Tiesj Benoot werd vijftiende in de Ronde van Vlaanderen, Tim van Dijke werd zestiende in Parijs-Roubaix, Benoot werd twaalfde in Luik-Bastenaken-Luik en Wilco Kelderman 21ste in de Ronde van Lombardije.

Dat is telkens de beste notering van een renner van Visma-Lease a Bike in een monument. Tiesj Benoot hecht absoluut geen waarde aan het feit dat Visma-Lease niet scoorde in de monumenten. "Dat is een statistiek waar mijn haren recht van gaan staan", zei hij in de podcast Kop over Kop."

Benoot trots op jaar van Visma-Lease a Bike

"Dat is leuk voor journalisten, maar het stelt niets voor. Elke WorldTour-ploeg, buiten UAE, zou tekenen voor een seizoen als dat van ons." Benoot zet echter ook een paar kanttekeningen bij die statistiek in de monumenten.

"Ten eerste rijden wij niet voor de top tien, maar om te winnen. En je kunt het ook omdraaien: in de Ronde van Vlaanderen zat ik na de Paterberg in de groep die om de tweede plek meedeed, maar toen reed ik lek."

"In Luik-Bastenaken-Luik kwam ik als vijfde boven op de Roche-aux-Faucons, maar kwam er nog een grote groep terug. Je kunt daar naar kijken, maar je kunt ook kijken naar het feit dat we nog altijd tweede staan op de WorldTour-ranking. Dat is ook heel knap."