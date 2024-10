Hans van Kasteren helpt veldrijder in extremis aan een nieuw contract

Niet schrikken als je Tom Meeusen toch weer in de cross ziet. Hij doet er nog een extra seizoen bij, zo was woensdag te horen.

Tom Meeusen laat op zijn sociale media weten dat hij nog een seizoen in de cross te zien zal zijn. Zijn voormalige ploegleider Hans van Kasteren hielp hem aan een plekje bij Cyclis-Van den Plas.

De 35-jarige Meeusen maakt zaterdag al zijn debuut in de Exact Cross in Essen. Vorig jaar reed hij nog voor het Athletes for Hope-team van Marc Herremans.

“Met de cross van Essen nu zaterdag is het voor mij het ideale moment om te laten weten dat ik deze winter, met de hulp van Hans van Kasteren, zal uitkomen voor Cyclis-Van den Plas”, klinkt het op Instagram.

“Na een mooi jaar bij Athletes for Hope, waar Marc Herremans mij zowel mentaal als fysiek weer in de juiste richting heeft gestuurd, sta ik te popelen om dit seizoen weer het beste van mezelf te laten zien.”

Het plekje komt er via sponsoring van Van Kasteren met zijn bedrijf 4 Energy. De ploeg wil het professionele circuit betreden.

Van Kasteren is blij met de komst van Meeusen. “Ik geloof in Tom. Hij is geen winnaar meer, maar daarom moet je een crosser nog niet afschrijven. Tom is in staat om nog mooie dingen te laten zien”, vertelt hij aan Sporza.