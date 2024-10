Mathieu van der Poel en Wout van Aert? "We hebben hen nog niet nodig"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het veldritseizoen werd vorige week echt op gang getrokken. Al is het elk jaar ook uitkijken naar de intrede van toppers als Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Hoewel het veldritseizoen al begonnen is, heeft Mathieu van der Poel nog geen programma voorgesteld met wanneer hij zal crossen. Al zou het zelfs kunnen dat hij helemaal niet gaat veldrijden deze winter.

Ook bij Wout van Aert is het nog even de kat uit de boom kijken. Onze landgenoot revalideert nog altijd na zijn valpartij in de Vuelta, al denken heel wat analisten dat hij daardoor deze winter misschien wel wat meer zal crossen dan andere jaren.

Paul Herygers vindt het helemaal niet erg dat ze er nog niet bij zijn, bij het begin van het seizoen. “We hebben hen nog niet nodig”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Ik heb vorig weekend gezien dat er een overaanbod aan kwalitatieve crossers is. Er zijn een paar snotneuzen die klaar zijn om het podium te bestormen: Emiel Verstrynge, Joran Wyseure, Niels Vandeputte en ik vergeet er nog een paar.”

Herygers heeft zelfs een fikse waarschuwing voor de grote tenoren. “De vaste waarden zullen de komende maanden hun best moeten doen”, klinkt het.