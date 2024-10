Lotte Kopecky weet nu al dat het moeilijk wordt: "Is me nog nooit gelukt"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky is op het WK baanwielrennen aan haar laatste inspanningen van het seizoen bezig. Daarna is het echt even tijd voor rust voor Kopecky.

In januari begon het seizoen al voor Lotte Kopecky met het EK baanwielrennen in Apeldoorn, begin februari reed ze voor het eerst op de weg in de UAE Tour. De eerste keer dat Kopecky al op de weg reed voor de Omloop Het Nieuwsblad.

Met de eindzege in de Simac Ladies sloot Kopecky haar seizoen op de weg af, met in totaal 46 koersdagen in de benen. Ook dat waren er nooit meer en daarbij nam ze ook deel aan een kermiskoers in Oetingen en het WK gravel.

Kopecky sluit haar seizoen nu dus af op het WK baanwielrennen in Denemarken, waar ze donderdag tweede werd in de afvallingskoers. Zondag rijdt Kopecky nog de puntenkoers en dat is het echt tijd voor vakantie.

Kopecky drie weken niet op de fiets

"Ik kijk uit naar vakantie. Maar ik weet ook al dat ik na vijf dagen ga zeggen: 'Wanneer begint het weer?'", zegt ze bij HLN. "Ik heb voor mezelf besloten dat ik drie weken niet ga fietsen. Dat is me nog nooit gelukt, maar ik denk dat het wel eens nodig is voor mijn lichaam."

"Ik denk dat het deugd gaat doen om eens vanaf nul opnieuw op te bouwen." Op 15 en 16 november rijdt Kopecky alweer mee tijdens de Ladies Cup op de Zesdaagse van Gent. Daar wordt telkens een afvallingskoers en een puntenkoers gereden.