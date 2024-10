Belgen boven in Essen: Sweeck doet na schorsing Iserbyt droogte vorig seizoen vergeten, ook Norbert Riberolle juicht

Wegens zijn schorsing geen Eli Iserbyt in Essen. Wie maakte daar maximaal gebruik van om met de zege aan de haal gegaan? Het was Laurens Sweeck die zijn slag sloeg. Bij de dames won Norbert Riberolle voor het tweede jaar op rij.

Stel je voor dat Kamp zou winnen in de eerste cross na de schorsing van Iserbyt. De Nederlander schoot alvast het best uit de startblokken. Hij moest ook geen Nys of Vanthourenhout vrezen, zij gaven verstek. Er was wel nog genoeg concurrentie, met Thijs Aerts, Vandebosch en Loockx die zich ook lieten zien in het wedstrijdbegin.

Het duurde een hele tijd vooraleer er echt afscheiding kwam. Na zes ronden vormde zich toch min of meer een elitegroepje. Sweeck, Toon Aerts, Van Kessel, Vandeputte, Loockx en Vandebosch maakten daar deel van uit. Vandeputte en Sweeck toonden het meeste initiatief. Loockx klampte wel aan en Adams kwam ook vooraan aansluiten.

Terugkeer Toon Aerts

Toon Aerts leek ondertussen in een kansloze positie te belanden, maar hij maakte een achterstand van 20 seconden nog heel knap goed. Bij aanvang van de laatste kwamen zo maar liefst acht namen nog in aanmerking voor winst. Vandeputte, Vandebosch, Adams, Van Kessel, Sweeck, Aerts, Loockx en Huybs zaten in de kopgroep.

Vandeputte nam aan de balken de koppositie over van Sweeck. Die twee zetten de rest wel op lengten. Vlak voor het aanvatten van de laatste rechte lijn moest Vandeputte even voet aan grond zetten. Sweeck kon er zo met meer snelheid van achteruit nog over komen: na nul zeges in 2023-2024 heeft hij nu zijn eerste triomf in 2024-2025 beet. Adams werd nog derde.

Norbert Riberolle weer de beste

Bij de vrouwen zorgde Marion Norbert Riberolle voor een Belgische zege. Na haar tweede aanval drukte ploeggenote Casasola het tempo in de achtervolging. Verdonschot en Franck, de Belgische tandem van De Ceuster-Bouwpunt, waren niet meer bij machte om de oversteek naar de kop van de koers te maken. Casasola werd tweede, Verdonschot derde.