Cross in Ruddervoorde niet te spreken over schorsing van publiekslieveling Eli Iserbyt: "Belachelijk"

Geen Eli Iserbyt aan de start van de eerste manche van de Superprestige in Ruddervoorde. Ook bij de organisatie van de cross vinden ze het jammer dat de Belgische kampioen er niet bij is door zijn schorsing.

De voorbije vier edities was Eli Iserbyt telkens de beste in Ruddervoorde, hij wilde voor de vijde keer op rij winnen en zo beter doen dan Mathieu van der Poel. Maar door een schorsing van drie wedstrijden mag Iserbyt niet starten.

Ruddervoorde is de eerste West-Vlaamse cross van het seizoen, als West-Vlaming is Eli Iserbyt is graag gezien. De organisatie vindt net als Jurgen Mettepenningen dat de schorsing van Iserbyt overdreven.

Ruddervoorde baalt door afwezigheid Iserbyt

"Natuurlijk maakt het voor ons een groot verschil dat Iserbyt er niet bij zal zijn", zegt secrataris van organistor vzw Wijkcomité Sint-Godelieve Kurt Vanneste bij De Zondag. "Als West-Vlaamse organisator is dit helemaal niet fijn."

Volgens Vanneste werd Iserbyt gestraft zonder gehoord te zijn. "Het is belachelijk wat de UCI doet. Akkoord, er mag een straf zijn, maar is dit een correcte straf?" Iserbyt loopt zo'n 50.000 euro mis aan startgeld en mag door het missen van de manche in Ruddervoorde de eindzege in de Superprestige vergeten.

"Dit is een wel heel strenge straf, een straf die dan ook nog eens vanuit een ivoren toren is uitgesproken", stelt Vanneste. En dat zal wellicht ook invloed hebben op de toeschouwers in Ruddervoorde, de twijfelaars zullen wellicht thuisblijven door de afwezigheid van Iserbyt.