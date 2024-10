Beste bewijs van absolute doorbraak: naast gevestigde waarden ook Thibau Nys uitdager Evenepoel voor de Flandrien

Het kan haast niet dat iemand Evenepoel van de Flandrien-trofee houdt. Het feit dat Thibau Nys genomineerd is, wijst wel op de absolute doorbraak op de weg van het 21-jarige talent dat we leerden kennen in de cross.

Na de verkiezing van de Kristallen Fiets, georganiseerd door de grote concurrent, is het nu aan Het Nieuwsblad om zijn individuele verkiezing te houden voor beste Belgische wielrenner van het jaar. Die laatste krant heeft dan ook bekendgemaakt wie de vijf genomineerden zijn. De nominatie van Thibau Nys valt het meeste op maar is zeker niet onverdiend.

Thibau Nys toonde zich één van de beste wielrenners ter wereld op vlak van het lanceren van een explosief eindschot op een lastige aankomst. Dat leverde 9 overwinningen in amper 34 koersdagen op. In elke rittenkoers waar hij aan deelnam, was hij goed voor minstens één ritzege. Bovendien volgde in de Ronde van Hongarije zelfs de eindzege.

Merlier erbij als beste sprinter

De nominatie van Nys is wel opvallend omdat hij er bijvoorbeeld op het WK niet bij was. Dat geldt ook voor andere genomineerden, maar in hun geval zat de aard van het WK daar voor iets tussen. Tim Merlier kon in Zürich bijvoorbeeld weinig gaan uitrichten. Dat neemt niet weg dat hij misschien wel de beste sprinter was in 2024. Zijn drie ritzeges in de Giro en zijn EK-triomf onderstrepen dat.

Dat maakte het ook lang niet makkelijk voor Jasper Philipsen. De snelle man van Alpecin-Deceuninck wist desondanks weer enkele grote vissen binnen te halen. Het begon al heel vroeg met een overwinning in Milaan-Sanremo, zijn eerste Monument. In de Tour de France bereikte Philipsen zijn topniveau, met opnieuw drie ritzeges. Ook Wout van Aert haalt ondanks een jaar met vele valpartijen een nominatie binnen.

Evenepoel op weg naar winst

De laatste genomineerde is uiteraard Remco Evenepoel, die zonder ongelukken de prijs van Flandrien van het Jaar zal binnenhalen. Niemand kan om Evenepoel heen na zijn overwinningen in het tijdrijden op de Spelen en het WK en in de olympische wegrit. De genomineerden zijn aangeduid door een jury, de winnaar zal gekozen worden door de renners.