Bart Wellens ziet de schorsing van Eli Iserbyt anders: "Ik vermoed dat"

Na zijn incident met Ryan Kamp kreeg Eli Iserbyt een week schorsing van de UCI. Een strenge straf, maar volgens Bart Wellens wel een die nodig was als statement.

Eerst kreeg Eli Iserbyt een schorsing van drie crossen van de UCI na het incident met Ryan Kamp in Beringen. Maandag werd duidelijk dat de UCI een week had geschorst en hij zaterdag alweer aan de start mag staan.

Schorsingen blijven echter zeldzaam in het wielrennen. Bart Wellens kan er over meespreken, hij kreeg in 2006 een schorsing van een maand voor een trap richting een toeschouwer tijdens de Druivencross in Overijse.

Schorsing van Iserbyt als statement?

Dat Iserbyt effectief een schorsing kreeg voor het incident, is dan ook terecht volgens de ex-wereldkampioen. "Dat doe je niet bij collega's. Het is een statement van de UCI en misschien is het wel terecht", zegt hij bij Sporza.

"Eli is nu als voorbeeld gebruikt en ik vermoed dat zoiets in de toekomst nu niet meer zal gebeuren. Iedereen moet er zich nu bij neerleggen", stelt Wellens. Andere renners zullen dan ook twee keer nadenken voor ze nog iets doen.

Voor Iserbyt had zijn schorsing wel stevige gevolgen, want hij ziet wellicht zijn klassement in de Superprestige in rook opgaan omdat hij afgelopen zondag de eerste manche in Ruddervoorde heeft gemist.