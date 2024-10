Strooide Visma-Lease a Bike zand in de ogen over Vingegaard? "Hecht weinig geloof aan dat verhaal"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jonas Vingegaard was een van de grootste slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. Zo'n 3,5 maand later stond hij al weer op het podium van de Tour de France.

De valpartij in de Ronde van het Baskenland zorgde voor heel wat slachtoffers. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Steff Cras en Jay Vine liepen daarbij de zwaarste blessures op. Ook Primoz Roglic lag erbij, maar liep enkel schaafwonden op.

Voor Vingegaard en Evenepoel begon meteen een race tegen de klok om de start van de Tour te halen. Vingegaard brak enkele ribben en zijn sleutelbeen, maar liep ook een gekneusde long en een klaplong op.

Strooide Visma-Lease a Bike zand in de ogen over Vingegaard?

De Deen moest lang in het ziekenhuis blijven in Spanje voordat hij naar Denemarken kon terugkeren. Maar Vingegaard haalde de start van de Tour en won ook de elfde etappe. In Nice stond de Deen ook als tweede op het eindpodium.

Enkele maanden later denkt Jelle Vanendert dat er na de val van Vingegaard wel zand in de ogen is gestrooid. "Aan het verhaal dat Vingegaard zo traag herstelde dat hij maar één hoogtestage kon afwerken voor de Tour, hecht ik weinig geloof", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Zestien dagen in een ziekenhuisbed liggen en vervolgens drie maanden later als enige dit jaar Pogacar gaan terughalen en hem kloppen in een Tourrit…?", schudde Vanendert het hoofd.