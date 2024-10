Thomas De Gendt besefte dat hij juiste keuze maakte: "Blij dat het gedaan is"

Thomas De Gendt reed met de Vuelta zijn 25ste en laatste grote ronde. Het deed hem wel beseffen dat hij op het goede moment de fiets aan de haak hangt.

Thomas De Gendt wilde in zijn 25ste en laatste grote ronde nog een gooi doen naar een tweede ritzege in de Vuelta. In de Giro en de Tour had De Gendt al twee ritten gewonnen, in de Vuelta stond hij op één.

Echt dichtbij kwam De Gendt nooit bij een ritzege. In de laatste rit, een tijdrit in Madrid, zette De Gendt zijn beste resultaat neer met een 26ste plaats. Het deed De Gendt beseffen dat hij de juiste beslissing maakte om te stoppen.

De Gendt zag niveau stevig stijgen

"Ik kijk écht uit naar het einde. Ik zou in de koers niet veel meer kunnen betekenen, zelfs niet als knecht", zegt hij bij Bahamontes. Sinds corona heeft De Gendt het niveau enorm zien stijgen en de laatste twee jaar is het nog gestegen.

De wattages waarmee iemand tien jaar geleden nog bij de top van het peloton behoorde, zijn nu de wattages die de geloste renners in de gruppetto trappen. Volgens De Gendt trappen de jonge renners nu wattages die hij op zijn top nooit heeft behaald.

"Ik ben dus blij dat het voor mij straks gedaan is", schreef De Gendt begin september. Na de Vuelta reed hij met de Grand Prix Wallonie en Paris-Chauny nog twee koersen voor hij echt zijn fiets aan de haak hing.