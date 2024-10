INEOS Grenadiers kiest voor totaal nieuwe aanpak

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

INEOS Grenadiers zal een nieuwe koers varen. Dat verklaart de kersverse teambaas Kurt Asle Arvesen op de Noorse televisie.

Kurt Asle Arvesen is één van de vijf nieuwe figuren in de technische staf van INEOS Grenadiers. De Noor liet weten dat er voor een nieuwe koers wordt.

De ploeg wou scoren in de grote rondes, maar dat lijkt niet meer te lukken. “Ik ken al veel mensen binnen de organisatie van vroeger, het heeft slechts een week geduurd totdat we eruit waren”, klinkt het heel zelfzeker.

2024 was één van de zwakste jaren ooit voor INEOS Grenadiers. “We zijn een underdog geworden in vergelijking met de grote teams. Dat biedt echter wel de mogelijkheid om van onderaf toe te slaan. Ik kijk ernaar uit om het team weer beter te leren kennen.”

De nieuwe teambaas weet ook wat hij wil veranderen. “Zoals ik heb begrepen uit de gesprekken die we hebben gevoerd, zal de focus niet meer in dezelfde mate liggen op de klassementen als voorheen. We zullen ons meer richten op ritzeges en eendagskoersen.”

INEOS zag de voorbije jaren heel wat klassementsmannen andere oorden opzoeken. Daardoor heeft het niet de renners in huis om de ambities in grote rondes waar te maken.