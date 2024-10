Zeeman spreekt klare taal nadat hij verweten wordt zinkend schip van Visma Lease a Bike te verlaten

Merijn Zeeman stopte op 1 oktober bij Visma Lease a Bike. Daar krijgt hij wel de nodige kritiek op.

Ook al besliste hij al in december van vorig jaar om Visma Lease a Bike in te ruilen voor de Nederlandse voetbalclub AZ Alkmaar, toch krijgt hij veel kritiek op zijn vertrek dat op 1 oktober officieel was.

Zo wordt Zeeman verweten dat hij een zinkend schip verlaat, nu Tadej Pogacar de absolute alleenheerser was in het wielerpeloton. In 2023 won de ploeg van Wout van Aert nog de drie grote rondes.

“2024 is in vergelijking met de andere jaren een dip. Of dat dan alleen pech was of er toch meer speelt, dat gaan de mensen die mijn job overnemen nu evalueren. Ik heb nog de voorbereiding gedaan, niet meer de evaluatiegesprekken zelf”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Geen excuses bij Visma Lease a Bike

Volgens hem is het succes van Visma Lease a Bike precies te danken aan het feit dat er geen excuses gezocht worden. “Zaken worden benoemd”, is Zeeman duidelijk.

Bovendien wijst hij er ook op dat het niet zo is dat de Nederlandse wielerploeg niks gewonnen heeft. “De Omloop het Nieuwsblad, Kuurne en Dwars door Vlaanderen gewonnen, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico.”

Ook de kopman deed het volgens Zeeman heel erg goed. “Wat we met Jonas Vingegaard gedaan hebben in de Tour blijf ik na zijn val een topprestatie noemen. Hij is één van de weinige renners die Pogacar man tegen man heeft geklopt.”