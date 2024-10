Merijn Zeeman heeft geen goed nieuws voor Tadej Pogacar

Merijn Zeeman vertrok op 1 oktober bij Visma Lease a Bike. Het was voor de Nederlandse wielerploeg een heel zwak seizoen.

Bij Visma Lease a Bike zullen ze er niet om malen dat wielerjaar 2024 achter de rug is. Het werd een fikse tegenvaller voor Wout van Aert en co. Dat beseft ook Merijn Zeeman, die de ploeg begin deze maand verliet.

“2024 is in vergelijking met de andere jaren een dip. Of dat dan alleen pech was of er toch meer speelt, dat gaan de mensen die mijn job overnemen nu evalueren”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik heb nog de voorbereiding gedaan, niet meer de evaluatiegesprekken zelf. Eén van de redenen waarom deze ploeg zo goed is, is net omdat we geen excuuscultuur hebben. Zaken worden benoemd.”

De dominantie van Tadej Pogacar noemde Zeeman tijdens de Tour de France “niet mooi voor het wielrennen”. “Nou... Dat is toch de clickbait-versie van wat ik echt heb gezegd. Nu laat je mij reageren op iets dat ik niet zo geformuleerd heb”, gaat hij verder.

Zeeman betreurt de dominantie niet, maar bedoelde wel iets dat geen goed nieuws betekent voor de Sloveen. “Wat ik wilde zeggen: als je heel veel gaat winnen, vinden mensen het vaak minder leuk. Hij zal dat ook ervaren: op dit moment is hij ‘by far’ de beste renner. Veel mensen hopen nu al dat andere renners hem de loef afsteken.”