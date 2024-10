Thibau Nys verklaart zijn aparte gewoonte: "Beangstigend het op te nemen tegen Van der Poel of Vingegaard"

Na zijn doorbraak in het wegwielrennen ambieert Thibau Nys het allerhoogste. Een Van der Poel tegenkomen in de klassiekers of een Vingegaard op een lastige slotklim, dat hoort er dan ook wel bij.

In de podcast An Odd Tandem spreekt Thibau Nys over de uitdaging om de lat nog wat hoger te tillen, tot op het moment dat hij tegen met de besten van de wereld kan strijden op hun terrein. "Het is een beetje dubbel. Het is natuurlijk beangstigend om het op te moeten nemen tegen Van der Poel in pakweg Parijs-Roubaix of tegen Vingegaard op een lange klim. Ik moet beter worden in de dingen die mij sterker maken."

Thibau Nys kijkt in de eerste plaats dus naar zichzelf en dat moet dan op de lange termijn renderen. "Misschien kan ik dan de renner worden waar anderen bang van zijn. Ik vind de aanwezigheid van die supersterren schitterend. Dat motiveert mij ook." Voor Nys is het glas dus halfvol. "Ik vind het geen negatief iets."

Trainingsbeest Thibau Nys

Nys kan gerust omschreven worden als een trainingsbeest. In die optiek dat het voor hem enorm belangrijk is of hij het goed doet op training. "Ik ben iemand die vertrouwen moet opdoen in de trainingen. Ik wil voelen dat ik er klaar voor ben en dat mijn trainingsritten mij de overwinning kunnen opleveren in wedstrijden. Ik denk altijd: ik win niet in de koers, maar op training."

Dat is een eigenaardige denkwijze. "Koersen, dat is het eenvoudige deel", vindt Nys. "Het harde werk dat je hebt moeten leveren om goed te zijn, is dan reeds achter de rug." Om het meeste uit zijn trainingen te halen, werkt hij die ook het liefst alleen af. "Als ik in het wiel zit, vind ik niet dat ik aan het trainen ben. Ik kan genieten van een groepsrit, maar dat is voor mij geen training."

Nys heeft een duidelijke opvatting

De finale conclusie is dat Thibau Nys een bepaalde opvatting heeft over hoe hij als profrenner succes kan boeken. "Ik wil graag in elke training kwaliteit steken."