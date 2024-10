Sven Vanthourenhout komt met verrassende uitspraak over zijn nabije toekomst

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout heeft nog altijd geen nieuwe job. En het lijkt er niet meteen op dat hij snel aan de slag zal gaan.

Na het WK in Zürich nam Sven Vanthourenhout afscheid als Belgisch bondscoach op de weg en in het veld. Voor beide functies is nog geen vervanger gevonden, al is Angelo De Clercq wel interim-bondscoach in het veld voor het EK.

En ook Vanthourenhout zelf heeft nog geen nieuwe functie. Op de Kristallen Fiets onthulde Vanthourenhout dat hij onderhandelde met drie ploegen. "De fase van de concrete gesprekken met drie geïnteresseerde ploegen loopt nu ten einde", zei hij bij HLN.

Vanthourenhout over zijn toekomst

Afgelopen woensdag leek de knoop dan doorgehakt, WielerFlits meldde dat Vanthourenhout naar Red Bull-BORA-hansgrohe zou trekken. Bij de Duitse ploeg zou hij aan de slag gaan als performance manager.

Zondag was Vanthourenhout aan de slag als analist bij de Superprestige in Overijse. "Laat ons zeggen dat ik de komende weken en maanden zeker nog zal genieten van het veldrijden", zei Vanthourenhout bij Play Sports.

"Ik geniet sowieso van het veldrijden", voegde Vanthourenhout er nog aan toe. Gaat hij dan toch niet aan de slag bij een topteam het komende seizoen? Vanthourenhout stelde voor het WK in Zürich dat er eind oktober duidelijkheid zou zijn, dat komt nu heel dichtbij.