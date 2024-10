Ex-Tourwinnaar geeft toptalent Pidcock stevige waarschuwing over toekomst bij team: "Denk dat zijn dagen geteld zijn"

Wat een saga is het al geweest rond de persoon van Tom Pidcock. Hij is de grootverdiener bij zijn ploeg INEOS Grenadiers, maar ligt overhoop met het management. Tegelijkertijd lijken ze tot elkaar veroordeeld.

U kent de verschillende opmerkelijke fases uit het verhaal. Pidcock was geselecteerd voor de Ronde van Lombardije, maar werd van de bus gehaald en mocht niet starten. Een transfer naar Q36.5 was een optie, maar volgens de laatste geruchten is die overstap van tafel. Pidcock zou nu toch weer aan boord blijven bij INEOS Grenadiers.

Dat lijkt onwaarschijnlijk na alles wat er gebeurd is. Bovendien: als Pidcock zijn contract moet uitdoen, blijft hij nog verschillende jaren deel uitmaken van het team. De Brit ligt onder contract tot het einde van 2027. Zelfs Bradley Wiggins fronst in een interview met Daniel Benson stevig de wenkbrauwen bij het vaststellen van al deze toestanden.

Wiggins geeft Thomas gelijk

"Ik heb er met een paar mensen over gesproken en ik heb gelezen wat Geraint Thomas er over gezegd heeft. Iedereen grijpt zich naar de haren maar ik denk dat Geraint het goed samenvatte", merkt de man die vroeger zelf bij Sky, de voorloper van INEOS, reed. "Hij zei dat het meer te maken heeft met de mensen rond Pidcock dan met de renner zelf."

Het is jammer dat de entourage rond een renner zoveel problemen oplevert. "Het is een unieke situatie in de wielersport en ik denk niet dat we dat ooit al hebben meegemaakt", spreekt Wiggins van een primeur. "Vooral omdat het over iemand van zijn kaliber gaat. In de zomer is hij nog olympisch kampioen geworden in het mountainbiken."

Wiggins verwacht vertrek van Pidcock

Het terugtrekken van zijn selectie voor Lombardije moet er toch ingehakt hebben. "Ik denk dat zijn dagen geteld zijn bij INEOS. Ik kan me niet voorstellen hoe je van zoiets terug kan komen. Ik kan me voorstellen dat er een overstap naar een andere ploeg in het verschiet ligt."