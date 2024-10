Mooi idee, maar wat zegt de kopman? Lefevere onthult of Remco Evenepoel open staat voor zijn plan met Tim Merlier

Het is allemaal mooi als de leiding van een ploeg plannen maakt, maar de kopman moet natuurlijk ook akkoord gaan. Bij Soudal Quick-Step zal Patrick Lefevere dat niet uit het oog verliezen.

Patrick Lefevere lanceerde op de voorstelling van het parcours van de Tour de France 2025 het idee om Tim Merlier mee te nemen. Met dat idee moet de sterke man van Soudal Quick-Step al langer gespeeld hebben. Merlier was dit jaar onder meer succesvol in de Giro met drie ritzeges. Een snelle man als hij zou zich op het grootste toneel moeten kunnen tonen.

Na het zien van het Tourparcours van volgend jaar zal Lefevere alleen nog maar gesterkt zijn in zijn overtuiging. Er liggen wel wat sprintkansen en dan zou het zonde zijn om die niet te grijpen. Alleen moet het combineerbaar zijn met de ambities van klassementsman Remco Evenepoel. Lefevere ziet het allemaal wel goedkomen bij zijn ploeg.

Moeilijke puzzel voor Soudal Quick-Step

Bij Sporza gaf hij nog een extra woordje uitleg. "Ik zie de oefening wel zitten." Het is een haalbare maar verre van evidente oefening. "We mogen maar 8 renners selecteren. Het is een puzzel voor ons." Lefevere is wel gewonnen voor het idee, zoveel is duidelijk. Hij is wel niet diegene die op de fiets moet zitten en rekening moet houden met een ploegmaat.

Er moest dus nog een belangrijke vraag gesteld worden. "Of Remco daar open voor staat? Nu zegt hij ja. Maar morgen is het misschien iets anders." Een typisch Lefevere-antwoord, maar hij stelde de aanwezigen daarna alsnog gerust. "Neen, hij zegt ja." Evenepoel heeft dus het licht op groen gezet voor een Tour-deelname van Merlier.

Geduld oefenen voor Tourselecties

Nu is het alleen nog afwachten of het ook zo ver komt. Daar moeten we enkele maanden geduld voor oefenen.